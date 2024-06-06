جوتيريش: لم نتمكن من حماية موظفينا في غزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن حزنه الشديد، "لأنه على الرغم من بذل أفضل الجهود إلا أن الأمم المتحدة لم تتمكن من حماية موظفيها في غزة".

وقال جوتيريش إن 188 من موظفي الأمم المتحدة لقوا حتفهم العام الماضي، لافتا إلى أن بينهم 135 فقدوا حياتهم في غزة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في مراسم إحياء ذكرى مقتل موظفي الأمم المتحدة التي أقيمت في الجمعية العامة بنيويورك، مشيرا إلى أن 135 من موظفي الأونروا العاملين في غزة فقدوا حياتهم في 2023، من أصل 188 موظفا أمميا.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن هذا العدد هو أعلى عدد لقتلى موظفي المنظمة منذ تأسيس المنظمة الدولية، مشددا على رفضه لهذا الأمر.

كما أشار إلى أن "بعض موظفي الأونروا قتلوا مع عائلاتهم نتيجة القصف الإسرائيلي لمنازلهم، وأن بعضهم الآخر قتلوا في المكاتب أو الملاجئ"، مؤكدا رغبتهم في المحاسبة على كل حالة قتل.