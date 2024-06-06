إصابات جراء اصطدام قطار ركاب بقطار شحن في التشيك

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أفادت الشرطة في جمهورية التشيك بأن "عددا كبيرا" من الأشخاص أصيبوا جراء اصطدام قطار ركاب بقطار شحن بمحطة في مدينة بارادوبيتسه شرق العاصمة براغ.
ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل حول ملابسات الحادث.