بوتين: إسرائيل تنفذ تدميرا شاملا ضد المدنيين في غزة

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إسرائيل بأنها تنفذ "تدميرا شاملا" ضد المدنيين في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده بوتين في على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) مع مسئولي إدارات وكالات أنباء دولية.

وردا على سؤال لأوزهان بشأن وجود خطة لدى روسيا لحل أزمة الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع غزة وإمكانية تقديمها مبادرة داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ذلك، قال بوتين: "أول شيء أريد أن أقوله هو بالطبع أننا ضد الإرهاب بجميع مظاهره، وضد الهجمات على المدنيين، في أي مكان وفي أي بلد"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

حرب غزة

وأضاف أن "ما يحدث الآن في غزة (...) لا يشبه الحرب أبدا، بل هو نوع من التدمير الشامل للمدنيين".

وشدد أيضًا على أن "الولايات المتحدة هي المسؤولة عما يحدث في غزة".

واعتبر بوتين أن "ما يحدث بغزة هو نتيجة للسياسة الأمريكية، التي احتكرت عملية السلام، متجاهلة جميع الآليات السابقة التي تشكل نتاج جهود جماعية لحل هذه المشكلة الصعبة للغاية".

وفي إشارة إلى تعاطي الإدارة الأمريكية مع قضية غزة استناداً إلى "وجهات نظر محدودة وطرح حلول سريعة"، قال بوتين: "من الناحية العملية، ليس من الممكن حل المشكلة ببعض العروض المادية".

وتابع أن "القضايا الأساسية والمسائل السياسية، تحتاج إلى حل، وذلك يشمل بالنسبة للقضية الفلسطينية تطبيق مبدأ حل الدولتين، دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية".

وأشار إلى أن "موسكو اعترفت بالدولة الفلسطينية خلال الحقبة السوفيتية".

وأكد بوتين أنه "لا يمكن حل الأزمات دون معالجة القضايا الأساسية".

كما أشاد بوتين بجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا الصدد، قائلا إنها "ملموسة" في تخفيف معاناة الفلسطينيين.

وسلط بوتين الضوء على الخطوات التي اتخذها أردوغان لحل الصراع، قائلاً: "نعلم أن الرئيس أردوغان بذل جهودًا حثيثة لحل هذه القضية الملحة للغاية والتي طال أمدها".

وأردف: "بالنظر إلى تأثير الرئيس أردوغان في المنطقة والعالم بأسره والعالم الإسلامي خاصة، فإننا نتوقع أن تكون مساهمته ملحوظة، ومن جانبنا، ومع الأخذ في الاعتبار علاقاتنا الطويلة مع إسرائيل، فإننا على استعداد لبذل كل ما في وسعنا لحل هذه الأزمة".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.



توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

في سياق آخر، قال بوتين إن روسيا "قد تنفذ ضربات" على الدول التي تزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى عبر بلدان ثالثة.

وحذر في هذا الصدد من أن العقيدة العسكرية الروسية تنص على استخدام "جميع أنواع" الأسلحة "حال تعرض وجود البلاد للخطر".

كما حث الرئيس الروسي العالم على التنبه إلى "محاولات أوكرانيا مهاجمة أنابيب غاز السيل التركي والسيل الأزرق" التي تنقل الغاز إلى العالم عبر تركيا.

وفي 24 فبراير2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو