شولتس يعد ببذل قصارى جهده لضمان عدم جر ألمانيا إلى الحرب في أوكرانيا

وعد المستشار الألماني أولاف شولتس، المواطنين بأن يبذل قصارى جهده لضمان ألا تجر ألمانيا إلى الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وذلك في خطاب حكومي ألقاه أمام البرلمان الألماني (بوندستاج)، اليوم الخميس.

وجاءت تصريحات شولتس بعد أيام من سماحه لكييف بنشر أسلحة ألمانية على الأراضي الروسية، وهو القرار الذي تعارضه برلين منذ فترة طويلة بسبب مخاوف من احتمال جر ألمانيا إلى الحرب.

وقال شولتس للنواب في البرلمان، بعد أن قامت حكومته بتغيير مسارها: "لقد قمنا بتنسيق ردنا مع حلفائنا بشكل وثيق. تماما مثلما نفعل دائما".

وبعد مخاوف ظلت لفترة طويلة بشأن تصعيد الصراع مع روسيا وجر ألمانيا إلى الحرب، غيّر شولتس الأسبوع الماضي سياسته بشأن أوكرانيا، للسماح لحكومة كييف باستخدام الأسلحة الألمانية لمهاجمة أهداف عسكرية على الأراضي الروسية، ولا سيما للدفاع عن مدينتها الثانية خاركيف، القريبة من الحدود الروسية.

وطلبت المعارضة في وقت لاحق من شولتس تفسير هذا التحول المفاجئ.

وقال شولتس في البرلمان إن روسيا فتحت جبهة جديدة ضد خاركيف، التي تأوي الملايين والقريبة من الحدود مع روسيا، مضيفا أن ألمانيا أكدت مع شركائها حق أوكرانيا بموجب القانون الدولي في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات على أراضيها ومدنها ومواطنيها.



