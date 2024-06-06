مدينة عراقية تستعين بخطباء صلاة الجمعة لترشيد استهلاك الكهرباء

لجأت الإدارة المحلية لناحية جلولاء في مدينة ديالى العراقية إلى الاستعانة بخطباء صلاة الجمعة لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في محاولة للحفاظ على استقرارها بعد ما شهدته المحافظة من تراجع في تجهيزها بالطاقة خلال الأيام الماضية.

ودعت مديرية الوقف السني بجلولاء، في بيان صحفي أوردته وكالة "شفق نيوز" اليوم الخميس ، "الأئمة والخطباء في ناحية جلولاء وقراها إلى حث الموطنين من خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة غدا على الاقتصاد في تشغيل الأجهزة الكهربائية وعدم التبذير".

وأكدت ضرورة "إطفاء الأجهزة غير الضرورية حيث أن الأحمال في صعود عال ومستمر وهذا قد يؤثر على التجهيز".

ووفق الوكالة ، شهدت محافظة ديالى في 31 مايو الماضي، ليلة قاسية بسبب كثرة انقطاعات التيار الكهربائي لعشرات المرات بشكل متتال، فيما قضى معظم المواطنين ساعات الليل في إطفاء وتشغيل المولدات المنزلية والتغيير بينها وبين المولدات الأهلية بسبب انقطاع التجهيز من الخطوط الإيرانية (ميرساد وسربيل زهاب) المزودة للمحافظة بشكل مفاجئ ولعدة مرات، فضلا عن عدم ثبات التيار الكهربائي من المنظومة الوطنية في ظلّ الأحمال العالية.



