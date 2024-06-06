نقابة المضيفين الجويين في أمريكا ترفض اقتراح أمريكان أيرلاينز زيادة الأجور بنسبة 17%

أعلنت نقابة المضيفين الجويين في الولايات المتحدة رفض اقتراح شركة الطيران الأمريكية أمريكان أيرلاينز زيادة الأجور بنسبة 17% لأفراد الضيافة الجوية لديها.

وقالت النقابة مساء أمس الأربعاء إن العرض الأخير جاء دون التوصل إلى اتفاق بشأن عقد عمل جديد كامل. ويريد أفراد الضيافة الجوية في الشركة الأمريكية التوصل إلى عقد عمل جماعي كامل يعالج كل مخاوفهم. ووافق أعضاء النقابة بأغلبية 47ر99% على تنظيم إضراب عن العمل للضغط على إدارة الشركة من أجل الاستجابة لمطالبهم.

وقالت النقابة في يبان إن مجلس مديريها رفض اقتراح إدارة أمريكان أيرلاينز بالإجماع، ويشجع الشركة بأقوى طريقة ممكنة على تركيز كل اهتمامها على التوصل إلى اتفاق مع النقابة وتجنب الإضرابات العمالية.