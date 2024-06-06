رئيس برلمان سلوفينيا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية قرار في غاية الأهمية بالنسبة لنا

قالت أورسكا زوبانكيتش، رئيسة برلمان سلوفينيا، إن اعتراف بلادها بالدولة الفلسطينية المستقلة في غاية الأهمية، وهو ما اتخذته سلوفينيا أمس، وتبنى البرلمان هذا القرار بعد عدد من الإجراءات البرلمانية، بعدما واجهت البلاد العديد من المشكلات فيما يتصل بالمعارضة، ولكن تم تبني القرار واتخاذه وإصداره بشكله النهائي من خلال الإجماع على هذه الخطوة الهامة.

وأضافت "زوبانكيتش"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الخطوة تأتي دفاعا لحقوق الفلسطينيين من أجل سيادتهم على أرضهم، ومن أجل تمثيلهم في المنصات العالمية.

وأشارت إلى أن الأقلية في سلوفينيا لا زال لديهم غموض بشأن ما يحدث في غزة، إذ إن ليس لديهم صورة واضحة، بالتالي المعارضة كانت لديها الكثير من الشكوك إن كان هذا القرار سيدعم حل المشكلة في الشرق الأوسط، ولكن الغالبية تعلم تماما أن هذا القرار هو الملائم في التوقيت المناسب لأنه يعطي الكثير من الحقوق للإسرائيليين والفلسطينيين على قدم المساواة، ويعتبر منصة وفرصة سانحة على كل الأصعدة لبدء التباحث والمحادثات للوصول في النهاية للسلام والاستقرار.

وتابعت: "نحن نقر أن فلسطين دولة ذات سيادة، وبالتالي إن هذا الاعتراف والاعتراف العالمي بفلسطين بدأ في طور المناقشات الجادة في كثير من البقاع حول العالم".