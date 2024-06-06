فريق عمل الوحدة المحلية برأس البر يستكمل أعمال تزيين حديقة الشيخ ضرغام

استكمل فريق عمل الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي، وتحت إشراف نواب المدينة، بالاشتراك بين قسم الحدائق والورش الفنية، أعمال رفع كفاءة الحديقة الواقعة بمنطقة الشيخ ضرغام الجديدة.



وأوضح "الشهاوي"، في بيان له اليوم الخميس، أنه تم تعزيز حديقة الشيخ ضرغام بالنجيل، وتجهيز أحواض الزهور وزراعتها بالزهور ونباتات الزينة، والأشجار من إنتاج مشروع "البنك الأخضر" بالموقعين، وذلك ضمن اهتمام الوحدة برفع كفاءة المساحات الخضراء في جميع مناطق المدينة.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، أن قسم الإشغالات في شارع النيل ومنطقة السوق الحضاري، وعدد من مناطق وأسواق المدينة؛ أجروا متابعة الانضباط في الشارع ورفع الإشغالات المخالفة، والتي تعدى بها أصحابها على الطريق العام؛ وذلك بشن حملة جديدة لمكافحة الحشرات ورش الناموس، ومكافحة يرقات الذباب والبعوض بشوارع المدينة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة الوحدة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، ويأتي ذلك ضمن جهود الوحدة لرفع كل المخالفات في جميع مناطق المدينة.