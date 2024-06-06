منظمة جرينبيس: نظام إدارة المصايد عالميا أصبح غير فعال

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حذرت منظمة جرينبيس من أن إدارة المصايد عالميا أصبحت غير فعالة "حيث أخفقت في منع الصيد الجائر".

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن المنظمة أصدرت ورقة بشأن منظمات إدارة المصايد الإقليمية، التي تعد مجموعات تتألف من دول تدير المخازن السمكية في المياه الدولية بصورة مستدامة.

وقالت المنظمة في التقرير الذي صدر اليوم الخميس إن المنظمات لم تف بالتزامها للحفاظ على التنوع البحري منذ تأسيسها منذ 70 عاما.

وجاء في التقرير أن إخفاق المؤسسات أدى لوصول الصيد الجائر لمستوى تاريخي بلغ 4ر35% من جميع المخازن السمكية خلال عام 2019، كما ساهم ذلك في تدهور حالة المحيطات.

وأرجعت جرينبيس إخفاق المنظمات إلى سوء استخدام عملية اتخاذ القرارات بالإجماع، مما أتاح للدول منفردة حجب إجراءات مهمة بالإضافة إلى نفوذ الشركات والاخفاق في اتباع الارشادات العلمية.