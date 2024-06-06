شولتس لحزب البديل: من المحرج أنكم تلقيتم ثناء كبيرا من الرئيس الروسي

خلال إدلائه ببيان الحكومة في البرلمان، علق المستشار الألماني أولاف شولتس على ثناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حزب "البديل من أجل ألمانيا".

وقال شولتس في البرلمان اليوم الخميس موجها حديثه إلى حزب البديل :" إنه لأمر محرج أنكم تلقيتم اليوم ثناء كبيرا من الرئيس الروسي".

وسبق ذلك مقاطعات من صفوف الحزب اليميني الشعبوي.

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" لقد عملتم بجد لتحقيق ذلك وسيتسنى للمواطنين الحكم عليه بشكل جيد".

كان بوتين دافع عن الاجتماعات بين مسؤولين روس وممثلي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. وقال بوتين أمس الأربعاء خلال اجتماع مع ممثلي وكالات أنباء عالمية كبرى، من بينها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، في سانت بطرسبرج: "سنتعاون مع كل من يريد التعاون مع روسيا.. لا نرى أي علامات على نازية جديدة في تصرفات حزب البديل من أجل ألمانيا".

وذكر بوتين أنه صحيح لا توجد "علاقات نظامية" مع الحزب المعارض في ألمانيا، ولكن إذا كان هناك من يعمل من أجل إقامة علاقات طبيعية مع روسيا، فإن موسكو تدعم ذلك، مشيرا إلى أن روسيا غير معنية بتقييم ما إذا كانت قوة سياسية ما تعمل ضمن إطار الدستور، وقال: "لكننا لا نرى أي شيء من شأنه أن يثير قلقنا".

يذكر أن هناك أجهزة أمنية في ولايات ألمانية تصنف حزب البديل على أنه حالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة.



