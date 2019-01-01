بسبب موجات الحر الأخيرة، طالب اتحاد النقابات العمالية الألماني (دي جي بي) أرباب العمل بالسماح للعاملين بفترات راحة أطول في فترة الظهيرة.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، أنيلي بونتنباخ، في تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت إن العمل المتواصل مرهق، ويؤدي إلى زيادة الأعباء خاصة مع الحرارة الشديدة.

وأضاف بونتنباخ: "الدول الجنوبية تفعل ذلك: نحتاج في ألمانيا أيضا إلى قيلولة خلال موجات الحر".

وذكر بونتنباخ أن القيلولة وقت الظهيرة، بخلاف فترة الاستراحة، تدور فعليا حول الاسترخاء لفترة أطول"، مضيفا أنه يتعين على أرباب العمل في ظل موجات الحر التأكد من أن العمال يمكن أن يجدوا الراحة، وقال: "سيساعد على ذلك على سبيل المثال توفير غرف للاسترخاء، حيث يمكن للعاملين إغلاق أعينهم لمدة ساعة".