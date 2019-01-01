محافظ الأقصر يتفقد مواقف الأجرة بعد رفع التعريفة

أجرى المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، جولة موسعة اليوم السبت، على عدد من مواقف سيارات الأجرة بمحافظة الأقصر، للوقوف على الوضع الحالي في الخدمات التي يتلقاها المواطن الأقصري، والمتعلقة بملف الوقود وذلك بعد زيادة أسعار المواد البترولية، التي أعلنتها وزارة البترول.

وتابع المحافظ التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أقرتها المحافظة، مستوضحًا من المواطنين مدى انتظام الخدمة والالتزام بالتعريفة القانونية، مشيرًا إلى أن المحافظة وفرت خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين لسرعة التعامل مع أية مخالفات في هذا الصدد، موجهًا بضرورة استكمال لصق الاستيكرات المطبوع عليها التعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى على كافة سيارات الأجرة بأقصى سرعة.

وشدد المحافظ بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بداخل وفي محيط مواقف السيارات، لتسهيل حركة السير والمرور والحيلولة دون حدوث تكدس، والحفاظ على المنظر الحضاري لها، خاصة وأن مواقف السيارات تعد من الأماكن التي تكتظ دائما بالمواطنين طوال اليوم، حيث يجب التواجد على مدار الساعة بها للتعامل مع أية مستجدات في هذه الخدمة الحيوية.

ومن الجدير بالذكر أن غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية في حالة انعقاد مستمر على مدار 24 ساعة لتلقي أية شكاوى والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية والأمنية.