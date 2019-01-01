قال الفنان القدير سمير الإسكندراني، في تصريحات لـ«الشروق»، إنه يخضع لعملية جراحية صباح غدًا الأحد، بمستشفى عين شمس التخصصي، والتي يرقد بها منذ الأربعاء الماضي، موضحًا أن العملية التي يجريها بسيطة لها علاقة بحويصلة بمجرى البول.

وأوضح الإسكندراني، أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين لم يزره حتى الآن في المستشفى، معلقًا بأن النقابة لم تقصر مع أحد، لكنه لم يبلغهم بمرضه، وكذلك لم يطلب شيئًا.

ووجه الإسكندراني رسالة لمحبيه بالدعاء له، وأن تمر أزمته الصحية بسلام، مؤكدًا حبه وتقديره لكل من حاول الاطمئنان على صحته، وأنه سيظل يغني لمصر حتى آخر يوم في عمره.