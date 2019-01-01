وزيرة الزراعة الألمانية تطالب بإعادة تشجير الغابات في ألمانيا

بسبب الأضرار الفادحة التي تتكبدها الغابات الألمانية عبر الحرائق والجفاف والأعاصير والآفات، طالبت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر بوضع برنامج كبير لإعادة زراعة الأشجار في ألمانيا.

وقالت الوزيرة، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت: "لم يكن هناك خسائر في الغابات بهذا الحجم في الماضي".

وذكرت كلوكنر أنه في ثمانينيات القرن الماضي كان يتحدث الجميع عن موت الغابات، وقالت: "إنها تحتضر حاليا على نطاق واسع، ولا أحد يتكلم"، مؤكدة وجود حاجة ماسة لمواجهة الأمر.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة الألمانية، فإن هناك حاجة لزراعة ملايين الأشجار لموازنة الخسائر في مساحات الغابات تبلغ إجماليها 110 آلاف هكتار.

وتعتزم كلوكنر بالتحديد إطلاق "برنامج ملايين الأشجار"، الذي ترى أنه من الممكن أن تموله الحكومة الألمانية من صندوق الطاقة والمناخ، وقالت: "الغابة رئة المجتمع، وحام حاسم للمناخ"، مؤكدة أن زراعة أشجار جديدة يصب في مصلحة الجميع.

يُذكر أن الحكومة الألمانية أسست صندوق للطاقة والمناخ يهدف إلى المضي قدما نحو التحول إلى الطاقة المتجددة.

وبحسب بيانات الحكومة، يحتوي الصندوق عام 2019 على 5ر4 مليار يورو. ومن المقرر إنفاق هذه الأموال على الطاقة المتجددة وتوفيرالطاقة وحماية المناخ ومشروعات بيئية ودعم السيارات الكهربائية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك جزءا في الصندوق مخصص لدعم أقلمة الغابات الألمانية مع تغير المناخ.