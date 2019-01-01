البرلمان العربي يرحب بالاتفاق السوداني حول ترتيبات المرحلة الانتقالية

رحب رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، اليوم السبت، باتفاق القوى المدنية والعسكرية في السودان والقاضي بتشكيل مجلس سيادي لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وقال الطراونة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية: "خطوة مهمة أنجزها الأشقاء في السودان الشقيق عبر الاتفاق لإدارة شؤون البلاد بتقاسم المجلس السيادي مناصفة بين المدنيين والعسكريين، ونتمنى أن تسهم في تحقيق تطلعاتهم وتحفظ أمنهم واستقرارهم نحو سودان مستقر يلبي آمال شعبه العزيز".

يذكر أن الطراونة قد قال - خلال استقباله بدار مجلس النواب الأربعاء الماضي، السفير السوداني لدى المملكة الدكتور فضل عبد الله فضل - "إننا في الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، نسعى دوماً إلى لحمة الصف العربي وأمن واستقرار الأقطار العربية"، مشددا على ثقته بأن الأشقاء في السودان سيتجاوزون التحديات والظروف الاستثنائية التي يشهدونها لبناء المستقبل الديمقراطي الذي يتطلع إليه الشعب السوداني الشقيق نحو الاستقرار والازدهار.