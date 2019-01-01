قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يتابع عن كثب غرفة العمليات لمتابعة الأوضاع في المحافظات عقب إعلان وزارة البترول، تطبيق الشريحة الأخيرة من رفع الدعم عن المنتجات البترولية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء السبت، أن تم التأكيد على جميع المحافظين التواجد على الأرض ومتابعة تنفيذ التسعيرة الجديدة للركوب، والتأكد من تعليق لافتات بالأسعار الجديدة وخطوط السير المعتمدة.

وتابع: «هذه البنرات مدون عليها الأسعار ومعتمدة من الحافظين، فضلًا عن لصق لافتة بالأجرة على السيارات مع وجود أرقام لشكاوى المواطنين».

وأعلنت وزارة البترول، زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من 5 يوليو الجاري، على النحو التالي؛ 8 جنيهات للتر البنزين فئة 92، و9 جنيهات لفئة 95، و6.75 جنيه للتر الكيروسين أو السولار، بينما وصلت أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 65 جنيهًا، و130 جنيها للتجاري.