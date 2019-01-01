المخرج داني بويل: الملكة إليزابيث ذكية للغاية وتعيش في مسكن طبيعي

وصف المخرج البريطاني داني بويل، الذي أخرج فيلما شاركت فيه الملكة البريطانية اليزابيث الثانية في عام 2012 بمناسبة افتتاح بطولة الألعاب الأولمبية، الملكة بأنها "ذكية للغاية" وطبيعية.

وفي مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية، قال بويل إنه خلال زيارته للملكة في مسكنها، كانت صواني التقديم تدور بشكل دائم تحمل الشاي وأشياء أخرى، وأضاف " مسكن طبيعي يعيش فيه شخص طبيعي".

كان بويل قد أخرج في ذلك العام فيلما قصيرا شاركت فيه الملكة 93 عاما والممثل دانيل كرايج 51 عاما الذي جسد دور جيمس بوند.

وذكر بويل أن الملكة عند ترحيبها به قالت له إنها كانت للتو عند طبيب الأسنان ولذا فإن مزاجها لم يكن في أفضل حالته.

وأعرب بويل عن إعجابه بالملكة لأنها كانت تحفظ تعليمات المخرج على عكس بعض الممثلين الآخرين.

وقال بويل إنه أدرك في النهاية السبب وراء مشاركة الملكة في هذا الفيلم، موضحا أن أقرب موظفيها كانوا لا يتوقون إلى شيء أكثر من التقاط صورة مع كرايج "وللأسف لم يكن أحد يريد أن يلتقط صورة معي".