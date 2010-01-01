إعادة تسمية مسرح «ويست أند» بلندن باسم الشاعر ستيفن سوندهايم

أعلن القائمون على مسرح "ويست أند" فى العاصمة البريطانية "لندن" اعتزامهم إعادة تسمية المسرح باسم الشاعر الغنائى الأمريكى ستيفن سوندهايم؛ تكريما له كأحد الشخصيات الأكثر تأثيرا فى المسرح الموسيقى العالمي.

وقال السير كاميرون ماكينتوش، المنتج ومالك المسرح، إنه يعتزم إعادة تسمية المسرح، والذى شهد عرض مسرحية "البؤساء" الشهيرة، ليتم تسميته بمسرح "سوندهايم".

وبهذه الخطوة سيصبح "سوندهايم" (89 عاما)، الفنان الوحيد الذى حصل على شرف هذا التكريم فى حى "ويست أند"، فى لندن، بالإضافة إلى حي "برودواي" في نيويورك، حيث تم تسمية مسرح "هنرى ميلر"السابق باسمه في عام 2010.

وقال "سوندهايم"، إنه كان يحب المسرح البريطانى منذ أن شاهد مسرحيته الأولى تعرض فى لندن فى عام 1958، مؤكدا أن لفتة "ماكينتوش" تعنى له الكثير.

بدوره، أعرب كاميرون ماكينتوش عن اعتزازه بصداقة سوندهايم، مؤكدا أنه كان صديقا وزميلا عزيزا منذ أن أنتج له أحد أفلامه الموسيقية فى عام 1976.