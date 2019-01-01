أصبحت عملية قتل والقضاء على الصراصير أكثر صعوبة من أى وقت مضى، بل قد تصبح عملية "مستحيلة" فى المستقبل القريب، وفقًا لدراسة مولتها وزارة الإسكان بالولايات المتحدة.

فقد قضى الباحثون فى جامعة "بوردو" فى إنديانا فى الولايات المتحدة 6 أشهر فى محاولة للقضاء على فصيلة من الصراصير الألمانية، وهى واحدة من الصراصير المنزلية الأكثر شيوعا فى الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا.

واستخدمت الدارسة 3 خلطات مختلفة من مبيدات الآفات: خليط من ثلاثة مبيدات حشرية مختلفة، تتغير كل شهر لمدة 6 أشهر، ومزيج من نوعين من المبيدات الحشرية التى يتم رشها شهريا؛ فضلا عن استخدام هلام "أباكتين"، وهو هلام مزود بسم لقتل الصراصير مرة واحدة في الشهر.

وقد أظهرت المتابعة مقاومة منخفضة للأباكتين.. ومن بين الطرق الثلاث التى تم إستخدامها، أثبت هلام "أباكتين" فعالية فى الحد من الصراصير، حيث لوحظ أن 10 % من الصراصير أظهرت مقاومة للمادة الكيميائية.

وأظهرت الإختبارات المعملية اللاحقة أن الصراصير كانت قادرة على تطوير "مقاومة متقاطعة" لأنواع متعددة من المبيدات الحشرية، وهو ما يعنى أن الصراصير التى تم التعامل معها بواسطة الرش تمكنت من الإستمرار على قيد الحياة، حيث يعتقد أن الصراصير قاومت فقط فئة واحدة من المبيدات الحشرية.