السبت 6 يوليه 2019 12:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل لاعب مصري في دور المجموعات بأمم أفريقيا؟






النتـائـج تصويت

اليونسكو: عدد كبير من الفتيات لا يجدن فرصة للتعليم

د ب أ
نشر فى : السبت 6 يوليه 2019 - 12:05 ص | آخر تحديث : السبت 6 يوليه 2019 - 12:05 ص

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) أن الفتيات ما تزال تعاني إهمالا جسيما في الالتحاق بمؤسسات التعليم في كثير من مناطق العالم.

وذكر تقرير للمنظمة عرض اليوم الجمعة في باريس أنه خلال الأعوام الماضية تحقق تقدما كبيرا في المساواة بين الجنسين.

وخلص مؤتمر مشترك بين اليونسكو والقوى الاقتصادية الغربية الكبرى (مجموعة السبع) إلى أن الوضع في مناطق جنوب الصحراء الأفريقية وشمال أفريقيا وغرب آسيا ما يزال بالغ السوء.

وذكرت المنظمة أن دول وسط وجنوب آسيا حققت تقدما كبيرا في هذا المجال.

وأضافت المنظمة أن ثلث بلدان العالم لا يوجد فيها مساواة بين الجنسين في أعداد الملتحقين بالمدارس الابتدائية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك