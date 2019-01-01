اليونسكو: عدد كبير من الفتيات لا يجدن فرصة للتعليم

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) أن الفتيات ما تزال تعاني إهمالا جسيما في الالتحاق بمؤسسات التعليم في كثير من مناطق العالم.

وذكر تقرير للمنظمة عرض اليوم الجمعة في باريس أنه خلال الأعوام الماضية تحقق تقدما كبيرا في المساواة بين الجنسين.

وخلص مؤتمر مشترك بين اليونسكو والقوى الاقتصادية الغربية الكبرى (مجموعة السبع) إلى أن الوضع في مناطق جنوب الصحراء الأفريقية وشمال أفريقيا وغرب آسيا ما يزال بالغ السوء.

وذكرت المنظمة أن دول وسط وجنوب آسيا حققت تقدما كبيرا في هذا المجال.

وأضافت المنظمة أن ثلث بلدان العالم لا يوجد فيها مساواة بين الجنسين في أعداد الملتحقين بالمدارس الابتدائية.