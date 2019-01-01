السبت 6 يوليه 2019 1:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل لاعب مصري في دور المجموعات بأمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

نائب محافظ السويس: أعمال تطوير القرى لن تتعطل بسبب أمم إفريقيا

محمود محمد هاشم:
نشر فى : السبت 6 يوليه 2019 - 1:46 م | آخر تحديث : السبت 6 يوليه 2019 - 1:46 م

قال الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، إن أعمال التطوير داخل المحافظة لن تتعطل بسبب بطولة الأمم الإفريقية.

وأكد رمضان، أنه تم توصيل مرافق لبعض القرى الأكثر احتياجًا، ويتم حاليا البدء في تنفيذ مرافق أخرى لقرى داخل القطاع الريفي، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح محطتين للصرف الصحي قريبًا.

وأشار إلى أنه تقرر تنفيذ طريق كامل يربط بين طريق "السويس - القاهرة" القديم والطريق الجديد بمدينة السلام، كما سيتم إزالة برك المياه الموجودة بشارع عثمان بن عفان بمدينة السلام، مؤكدا أن مدن السلام هي جزء من محافظة السويس وحريصين عليها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك