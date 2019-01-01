نائب محافظ السويس: أعمال تطوير القرى لن تتعطل بسبب أمم إفريقيا

قال الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، إن أعمال التطوير داخل المحافظة لن تتعطل بسبب بطولة الأمم الإفريقية.

وأكد رمضان، أنه تم توصيل مرافق لبعض القرى الأكثر احتياجًا، ويتم حاليا البدء في تنفيذ مرافق أخرى لقرى داخل القطاع الريفي، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح محطتين للصرف الصحي قريبًا.

وأشار إلى أنه تقرر تنفيذ طريق كامل يربط بين طريق "السويس - القاهرة" القديم والطريق الجديد بمدينة السلام، كما سيتم إزالة برك المياه الموجودة بشارع عثمان بن عفان بمدينة السلام، مؤكدا أن مدن السلام هي جزء من محافظة السويس وحريصين عليها.