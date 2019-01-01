وزيرالبيئة التونسي: لدينا رؤية واقعية للتعامل مع التحديات البيئية ونتطلع للتعاون مع مصر

أكد مختارالهمامي وزيرالشؤون المحلية والبيئة التونسي أن الوزارة تعكف الفترة الحالية على تنفيذ عدد من المحاور والاستراتيجيات البيئية التي تتعلق بمجابهة التغيرات المناخية وإيجاد حلول واقعية لها وتطبيقها على أرض الواقع وأيضا الانتقال السريع نحو مرحلة تدوير المخلفات والاستفادة من الطاقة الشمسية والطاقات البديلة والتكنولوجيات المتقدمة دون تردد..مشيرا إلى أن الوزارة تعمل كذلك على الاستفادة من الكفاءات التي توجد في المجتمع المدني وطاقات الشباب في إنجازالعديد من المشاريع داخل المنظومة البيئية باعتبار أن هؤلاء الشباب هم مستقبل البلد ومشاريعهم تسهم في الاقتصاد الدائم.

وقال الهمامي ، في حديث خاص لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس تم خلاله التطرق إلى عدد من القضايا والتحديات البيئية المطروحة في تونس اليوم ، إن من أهم هذه التحديات تعرض الطبقات المائية لعوامل الاستنزاف والإهدار والتوسع العمراني والتصحر وتراجع الغطاء النباتي وفقدان العديد من الأصناف بجانب تضرر البيئة البحرية والساحلية نتيجة الاستغلال المفرط للشريط الساحلي وكذلك الأنشطة الصناعية في العديد من المناطق وتسببها في التلوث وتجاوز الخطوط الحمراء.

وأضاف : إن قضية التغيرات المناخية تبقى الأخطر فحسب الدراسات والأبحاث سواء الوطنية أو العالمية فإن التغيرات المناخية ستؤثر سلبا على الموارد المائية والنظم البيئية وعلى الاقتصاد بصفة عامة بالإضافة إلى انعكاسات النمو الديموجرافي السريع التي أصبحت تهدد الدول النامية منها أو الكبرى نتيجة شح الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة والغذاء.

وحول سبل التعاون بين بلدان شمال أفريقيا ومن بينها مصر في المجالات البيئية .. قال الهمامي : إن موضوع البيئة لم يعد حكرا على المختصين والخبراء بل أصبح شأنا عاما لأنها تمس حياه كل مواطن ولا يجب أن نجزىء الخطر البيئي والقضايا البيئية فكل تهديد بيئي في أقصى العالم ينعكس بالضرورة على المستوى المحلي.

ونوه بأن هناك تعاونا مع بلدان شمال أفريقيا "تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا ومصر" في مجال المحافظة على المنظومات الواحية وتعزيز مساهمتها في دعم التنمية المحلية من خلال الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتثمين الموروث الثقافي بالواحات، بما يسهم في تعزيز دور الواحة في تنشيط الحركية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية السياحة البيئية وتوفير فرص عمل ودعم القيمة المضافة لمختلف الأنشطة والمنتجات ، وسبق وأن تم مناقشة اصدار مجلة بيئية تراعي الخصوصيات الوطنية لكل بلد والأشهر القادمة سنشرع في صياغة تلك المجلة.

وأوضح الهمامي أن الواحات هي آخر جبهة لمقاومة التصحر وتعتبر تراثا عالميا أصبح مهددا بشكل متزايد بآثار التغيرات المناخية والتى تبرز من خلال شح الموارد المائية وارتفاع نسبة ملوحتها وتقلص التنوع البيولوجي وتآكل التربة لذلك تم الاتفاق على أن يتم في السنوات القادمة تنفيذ مشروع هام لإنقاذ الواحات من آثار التغيرات المناخية وكيفية مقاومتها وإعادة الطابع الثقافي والتاريخي لها ، كما سبق وأن تم التأكيد على تكثيف التواجد في الملتقيات العالمية والندوات لتبادل الخبرات وإنشاء قاعدة بيانات للمشاكل البيئية لكيفية التنسيق لحلها ..لافتا إلى أن مصر بها العديد من المشاريع الخاصة بتجربة تدوير المخلفات والطاقة الشمسية وبالتالي يمكن الاستفادة من تلك الخبرات وأحدث ماتم التوصل إليه.

وأشار إلى إمكانية التعاون مع مصر في مجال التنوع البيولوجي وتبادل الخبرات في هذا الشأن ..مشيرا إلى أن تونس بها البنك الوطني للجينات وهو من أكبر البنوك في هذا المجال وتم استرجاع أكثر من 6 آلاف عينة جينية من الحبوب والأشجار التي غادرت تونس وقد حصلت الأبحاث التي تتم البنك على المرتبة السابعة على المستوى العالمي في نفس المرتبة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال حوكمة التصرف في الجينات.