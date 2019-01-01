العراق: انطلاق عملية أمنية لملاحقة وتعقب خلايا داعش بمحافظة ديالى

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة محافظة ديالى، العقيد غالب العطية، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية في مناطق وقرى جنوب ناحية بهرز جنوبي المحافظة.

وقال العطية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن قوة أمنية مشتركة من قيادة شرطة ديالى، وبإشراف قيادة العمليات، انطلقت بتفتيش الدور السكنية والطرق بقرى محافظة ديالي.

وأضاف أن العملية تعتمد على الجهد الاستخباري في تنفيذها لملاحقة وتعقب خلايا "داعش" الإرهابية "النائمة" وبسط الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن العملية مستمرة لحين تحقيق أهدافها المحددة.

وكانت فرقة الرد السريع أعلنت، بالأمس الجمعة، العثور على وكرين لتنظيم "داعش" جنوب ناحية بهرز.