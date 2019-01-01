بوتين وأردوغان يشددان على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي عن قلقهما من التصعيد في ليبيا، وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحوار.

ذكر المكتب الصحفي للكرملين في بيان اليوم السبت، أن الاتصال كان بمبادرة تركية، وبحث خلاله الرئيسان تطورات الأوضاع في ليبيا كما تطرقا إلى الوضع في سورية، بحسب قناة "روسيا اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي استقبل رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، في اسطنبول، أمس الجمعة، واطلعه على آخر التطورات في ليبيا.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي شن في الرابع من شهر أبريل الماضي هجوما لتطهير طرابلس، مقر حكومة الوفاق، مما سماهم بـ"الميليشيات الإرهابية". من جانبها، دفعت حكومة الوفاق المدعومة دوليا بقوات للتصدي للهجوم.

وأسفرت الاشتباكات عند اطراف طرابلس ،بحسب احصائية لمنظمة الصحة العالمية، عن سقوط 607 قتلى، بينهم 40 مدنيا، و3261 جريحا، بينهم 117 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.