فرنسا تحث الدول الأوروبية على الاستثمار لتجنب تباطؤ النمو

ذكر مسؤول بوزارة المالية الفرنسية، اليوم السبت، أنه يتعين أن تتخذ الدول الأوروبية إجراء بالاستثمار لتجنب تباطؤ النمو.

وقال المسؤول للصحفيين في مؤتمر اقتصادي عُقد في مدينة آكس أون بروفانس جنوب فرنسا، إن المنطقة لاسيما ألمانيا، أكبر اقتصاد بها، يجب أن تضع أموالا في مجالات مثل الابتكار والبنية التحتية، بدلا من الإنفاق الاجتماعي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأضاف المسؤول أنه سيكون أمرا غير مسؤول عدم اتخاذ إجراء الآن.

وكانت طلبيات المصانع الألمانية قد تراجعت في مايو الماضي في أحدث مؤشر على أن عدم اليقين بشأن التجارة العالمية سيحول التباطؤ المؤقت في أوروبا إلى انكماش أكثر خطورة.

وسجلت وزارة الاقتصاد تراجعا ضخما في طلبيات التصدير وسلع الاستثمار، بعد أن أظهرت دراسة أن نشاط المصانع انكمش للشهر السادس في يونيو.