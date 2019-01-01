تصعيد مستمر من قبل دول الاتحاد الأوروبي تجاه النظام الإيراني بعد احتجاز بريطانيا ناقلة نفط تابعة لطهران عند جبل طارق وهي في طريقها لسوريا، واحتجزت البحرية البريطانية ناقلة بعد مخالفتها لقوانين الاتحاد الأوروبي، ليستمر التصعيد بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الذي تسعى فيه إيران باستخدام أساليب دبلوماسية لاستعادة الناقلة العملاقة التي كانت تحمل علم بنما، واعتراضات إيرانية واستدعاء للسفير البريطاني مطالبين بالإفراج عن السفينة، إلا أنه في نفس السياق هناك بوادر أزمة سياسية جديدة بين الجارتين الأوروبيين بريطانيا وأسبانيا بسبب منطقة جبل طارق موقع احتجاز الناقلة.

أوقفت سلطات جبل طارق البحرية البريطانية الناقلة "جريس 1"، على بعد أربعة كم جنوب جبل طارق المنطقة التي تزعم إسبانيا أحقيتها فيها ورفضت التدخل البريطاني ووصفته اعتداءًا على سيادتها.

وسائل إعلام إسبانية كشفت عن نية إسبانية بتقديم احتجاج رسمي على بريطانيا لإيقافها ناقلة النفط في مياه إقليمية إسبانية، ويبدو من الواضح أن احتجاز ناقلة النفط سيُعيد الحديث عن النزاع التاريخي بين بريطانيا وإسبانيا على تلك المنطقة.

وترصد الشروق أبرز محطات الصراع على ملكية تلك المنطقة..

جبل طارق تاريخيًا:

شبه جزيرة صغيرة تقع عند مدخل البحر المتوسط، يُعتبر "الفينيقيون" أحد الحضارات القديمة من أوائل الشعوب التي استوطنت المنطقة، من بعدهم أسس فيها الرومان مستوطنة استمرت حتى سقوط الإمبراطورية الرومانية ثم انضمت إلى المملكة الإسبانية وعُرفت باسم "جبل كالبي"، واستمر الوضع حتى الفتح الإسلامي عام 711 ميلادي.

وتحول اسمها إلى جبل طارق على اسم الأمير طارق بن زياد في القرن الأول الهجري، وتُعرف الأن محليًا بـ "جبرلتار" وهو تحريف لاسم جبل طارق.

أهمية المنطقة جغرافية:

تُعتبر المنطقة من أهم القواعد البريطانية خاصة بعد افتتاح قناة السويس، الأمر الذي دفع بريطانيا لإنشاء قاعدة بحرية فيها، لحماية مصالحها في مياه البحر المتوسط.

من الحكم الإسلامي إلى العصر الإسباني:

استمر الحكم الإسلامي في الجزيرة من عام 711 ميلادي واستمر لـ4 قرون، وتم خلال تلك الفترة إنشاء المدينة وتحصينها، حتى انضمت لمملكة غرناطة بعد غزو القوات الإسبانية للمدينة 1309 واستمر حتى 1333، وتم تحريرها بعد ذلك على يد قبيلة بني مرين وأُعيدت لمملكة غرناطة عام 1374، وسقطت نهائيًا تحت سيطرة الأسبان عام 1492 وينتهي الحكم الإسلامي لها.

سيطر الإسبان على المدينة وتم فيها توطين اليهود الإسبان المتحولين إلى المسيحية الكاثوليكية وتم إنشاء دويلة صغيرة استمرت لمدة 3 أعوام، حتى انتهت الدويلة الصغيرة وأُعيد اليهود إلى غرناطة وتنضم جبل طارق للتاج الإسباني عام 1501.

السيطرة البريطانية:

وقعت عام 1704 شنتها دول "إنجلترا، هولندا والنمسا" بهدف وقف تحالف إسباني فرنسي، وسقطت جبل طارق وتم توقيع اتفاقية استسلام للسماح لسكان المنطقة بالنزوح عنها بسلام.

وبعد عشرة أعوام وتحديدًا عام 1714، تم توقيع معاهدة أوترخت والتي تُقضي بتخلي إسبانيا عن المنطقة لصالح إنجلترا بشكل مؤبد ودائم وأعلنت السيادة البريطانية على شبه الجزيرة.

واُعتبرت المنطقة مستعمرة بريطانية حتى عام 1981، حتى تم منحها حق إقامة مناطق حكم ذاتي وتظل تابعة للتاج البريطاني.

محاولات إسبانية:

حاولت إسبانيا في كثير من المرات استعادة الجزيرة وبدأت بحصارها عام 1779 بمساعدة المدفعية الفرنسية واستمر الحصار لمدة 3 سنوات، حتى تمكن الأسطول البريطاني من فك الحصار وجرى توقيع اتفاقية سلام بين الأطراف المتنازعة.

عقب منح بريطانيا الحكم الذاتي للجزيرة عام 1981، طالبت إسبانيا بإعادة المنطقة لسيادتها اعتمادًا على الاتفاقية بين البلدين والتي تنص بإعادة المنطقة إلى إسبانيا في حال حدوث تنازل بريطاني عنها، الأمر الذي رفضته بريطانيا وأعلنت أنها لم تتنازل عن المنطقة وأن الحكم الذاتي لا يلغي انتماء المنطقة إلى التاج البريطاني.