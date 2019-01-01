سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية إيطالية ترسو في لامبيدوسا

قالت منظمة "ميديترينيا" الإيطالية غير الحكومية إن سفينة إنقاذ المهاجرين التابعة لها "أليكس" ستشق طريقها إلى ميناء لامبيدوسا رغم أوامر من وزير الداخلية ماتيو سالفيني بعدم الدخول.

وكتبت المنظمة في تغريدة عبر موقع تويتر: "نظرا إلى الوضع الصحي الذي لا يحتمل ومستوى النظافة على متن السفينة، أعلنت السفينة أليكس (حالة الضرورة) وتتجه نحو ميناء لامبيدوسا، وهو المكان الآمن الوحيد الذي يمكن الرسو فيه".

وطلبت الحكومة الإيطالية من ميديترينيا توجيه قاربها إلى مالطا، لكن المنظمة غير الحكومية أوضحت أن الرحلة التي تستغرق 11 ساعة ستكون طويلة للغاية وخطيرة.

وأشارت "ميديترينيا" في بيان لها إلى أن القانون يسمح للسفينة بركوب 18 شخصًا، لكنها تقل حاليًا حوالي 60 شخصًا على متنها، من بينهم 41 مهاجرًا تم إنقاذهم.