جامعة سوهاج تستقبل وفدا طلابيا من العراق واليمن

قال رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز، اليوم السبت، إن الجامعة استقبلت وفدًا طلابيًا يضم 21 طالبًا وطالبة من جامعتي: "سوران " و" تعز " من دولتي العراق واليمن الشقيقتين، وذلك ضمن وفود تبادل تدريب الطلاب التابع لاتحاد الجامعات العربية.

وأضاف رئيس الجامعة، في تصريح له، أن زيارة الوفد تُعد ضمن فرص التدريب التي تمنحها الجامعة للطلاب العرب بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الجامعة ونظرائها بالدول العربية في مجالات علمية متنوعة؛ لرفع مستوى العملية التعليمية وإكساب مهارات وخبرات جديدة للطلاب والانفتاح على ثقافات العالم وتوثيق العلاقات بين مصر والشعوب العربية.

وأوضح عزيز أن الجامعة قامت بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها الطلاب الوافدون خلال فترة إقامتهم بالجامعة، والتي تتعلق بالتعليم والإعاشة والترفيه، حيث يستمر برنامج التدريب لطلاب الوفد لمدة 30 يومًا في تخصصات العلوم والقانون والطب البشري، ويحصل بعدها الطالب على شهادة إتمام البرنامج.. حيث بدأ البرنامج بزيارة تعريفية للجامعة الجديدة أعقبها زيارة لمتحف سوهاج القومي.