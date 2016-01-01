الجيش الألماني باع جهاز لابتوب يحوي معلومات سرية

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كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن الجيش الألماني باع جهاز لابتوب مستعملا كان لا يزال يحوي معلومات سرية.

وقالت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت إن المعلومات مصنفة بأنها "سرية وقاصرة فقط على الاستخدام الرسمي" وتتعلق بدليل تشغيل راجمات الصواريخ "مارس".

وأضافت الصحيفة أنه يبدو أن محتويات القرص الصلب (وحدة التخزين الرئيسية) لم يتم محوها قبل البيع.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع للصحيفة بأنه لا يمكن " استنباط أي معلومات حساسة" من وصف راجمة الصواريخ.

وحسب الصحيفة، فإن المشتري وهو مسؤول إحدى الغابات في بافاريا العليا، كان قد اشترى أربعة أجهزة لابتوب مستعملة بالمزاد في 2018 عبر موقع إيباي من شركة (فيبيج) المملوكة للحكومة الألمانية لإعادة تدوير الأجهزة المستعملة.

وكان نظام تشغيل راجمات الصواريخ مثبتا على أحد هذه الأجهزة الأربعة ويمكن فتحه عبر إدخال اسم آخر مستخدم ككلمة مررو.

وأخطر الرجل الوزارة بما عثر عليه في الجهاز في مارس الماضي.

وقالت الوزارة للصحيفة بأنها أخضعت الأجهزة التكنولوجية المقرر اعادة تدويرها بعد شكوى الرجل " لاختبار دقيق" وتثبتت من أن الشركة باعت في 2016 جهازا آخر لم يتم محو بيانات القرص الصلب عليه، لكنه لم يثبت أن البيانات الموجودة عليه كانت سرية أيضا.

وذكرت الصحيفة أن الوزارة بدأت في إعادة الأجهزة عبر شركة "فيبيج"، ولفتت إلى أن الرجل مسؤول الغابة كان قد أعاد جهازا لكنه لا يزال يحتفظ بالأجهزة الثلاثة الأخرى.