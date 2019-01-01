كوري يسطو على بنك أملا في دخوله السجن لعلاج ظهره

احتجزت الشرطة في كوريا الجنوبية رجلا بتهمة الترهيب بعد أن نفذ عملية سطو مزيفة على أحد البنوك وطلب استدعاء الشرطة له.

وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 40 عاما دخل أحد البنوك في مدينة دايجون بوسط البلاد حاملا معه سكين لعبة أشهره في وجه أحد الموظفين، وطلب "بأدب" استدعاء الشرطة لمكان الحادث.

ووقف المشتبه به بدون إبداء أي مطالب أخرى حتى وصلت الشرطة في غضون دقائق، وسلم نفسه بدون أي مقاومة ونقل إلى الحجز.

وأضافت الشرطة، وفقا لصحيفة (كوريا هيرالد)، أن المشتبه به قام بهذا العمل أملا في إرساله للسجن لكي يتلقى العلاج من الآم ظهره، ونقلت الشرطة عن موظفي البنك قولهم إن الرجل كان "مهذبا في أقواله وأفعاله".

وتبين أن الرجل عاطل عن العمل ويعيش مع أمه، وتردد أنه يعاني من الآم حادة بالظهر، ولكنه غير قادر على طلب المساعدة الطبية بسبب مشاكل مالية.