السبت 6 يوليه 2019 11:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل لاعب مصري في دور المجموعات بأمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

إصابة عدد من الأشخاص إثر انفجار بمركز تسوق في فلوريدا

(د ب أ)
نشر فى : السبت 6 يوليه 2019 - 11:46 م | آخر تحديث : السبت 6 يوليه 2019 - 11:46 م

وقع انفجار اليوم السبت بأحد مراكز التسوق في جنوبى ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال رئيس هيئة الإطفاء هناك جول جوردون خلال مؤتمر صحفي إن التقديرات الأولية تشير إلى إصابة ما بين 15 إلى 20 شخصا بجروح.

وأكد جوردون أن الأعداد لم يتم تأكيدها بعد، مشيرا إلى أن قوات الإنقاذ عثرت على بقعة غاز بعد وصولها إلى مركز التسوق.

أضاف جوردون أنه لا يوجد تأكيد حتى الآن على أن الغاز هو السبب في الانفجار.

وجاء في أول خبر لهيئة الإطفاء على موقع تويتر أن الانفجار جاء بسبب الغاز.

من جانبها بثت محطة "دبليو بي إل جي" المحلية مقاطع فيديو تبين مبنى مدمرا وأنقاضا كثيرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك