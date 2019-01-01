إصابة عدد من الأشخاص إثر انفجار بمركز تسوق في فلوريدا

وقع انفجار اليوم السبت بأحد مراكز التسوق في جنوبى ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال رئيس هيئة الإطفاء هناك جول جوردون خلال مؤتمر صحفي إن التقديرات الأولية تشير إلى إصابة ما بين 15 إلى 20 شخصا بجروح.

وأكد جوردون أن الأعداد لم يتم تأكيدها بعد، مشيرا إلى أن قوات الإنقاذ عثرت على بقعة غاز بعد وصولها إلى مركز التسوق.

أضاف جوردون أنه لا يوجد تأكيد حتى الآن على أن الغاز هو السبب في الانفجار.

وجاء في أول خبر لهيئة الإطفاء على موقع تويتر أن الانفجار جاء بسبب الغاز.

من جانبها بثت محطة "دبليو بي إل جي" المحلية مقاطع فيديو تبين مبنى مدمرا وأنقاضا كثيرة.