العسكري السوداني: نتعهد بحماية وتنفيذ الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير

تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان اليوم السبت بحماية الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير وإنفاذه، للإيفاء بحق الشعب، مشددا على أن الاتفاق يمثل ميلاداً للأمل وحلماً ينتظره الجميع وضحوا من أجله.

وقال البرهان خلال خطاب للأمة السودانية مساء اليوم: "إننا في المجلس العسكري نعدكم أن نحمي ما تم الاتفاق عليه، ونحرص على تنفيذه، إيفاء لحق الشعب علينا، لأننا نرى فيه ميلاد الأمل لأبناء بلادي وحلماً ينتظره الجميع وضحوا من أجله" حسبما نقلت شبكة الشروق الإخبارية السودانية.

وأضاف البرهان أنهم سيعملون مع قوى إعلان الحرية والتغيير والقوى الأخرى بتعاون وثيق وتعامل مشترك لبناء الوطن وحمايته، وتحقيق تطلعات شعبه لإنفاذ مطلوبات الفترة الانتقالية.

وشدد رئيس المجلس العسكري على أن الشراكة مع قوى إعلان الحرية والتغيير هي الهدف المعلن للمجلس العسكري الذي سيعمل لتحقيق غايات الشراكة، وبناء دولة السودان التي يحلم بها الجميع؛ دولة السلام والحرية والعدالة.

وشكر البرهان الدول الصديقة والشقيقة، لدعمها للسودان، كما شكر كل من ساهم في الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وتابع البرهان:"نشكر الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والدول الصديقة والشقيقة، وكل من ساهم في هذا الاتفاق التاريخي".

واستطرد رئيس المجلس العسكري: "نتعهد بحماية مكتسبات الثورة، والتعاون لتحقيق أهداف الشراكة لخدمة قضايا الوطن".