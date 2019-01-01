وكيل «تعليم دمياط» يبحث استعداد المدارس الثانوية العسكرية لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، خلال اجتماعه بمديري المدارس العسكرية، على الالتزام بالضوابط العسكرية داخل المدارس، والعمل على توفير الزي العسكري الموحد لعدد 3500 طالب، ملتحقين هذا العام بالصف الأول الثانوي "عام وفني".

وقال "سويلم"، إن الزي يشتمل على قميص لبني وبنطلون كحلي وكاب كحلي، حسب تعليمات التربية العسكرية، وذلك لضمان التزام الطلاب وانضباطهم بشكل يختلف عن الزي الموحد الآخر بجميع مدارس المحافظة بكافة المراحل، مضيفًا أن إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، سوف تساهم في توفير الزي للطلاب غير القادرين مع الجهات المعنية بذلك.

كان ذلك بحضور جيرمين رياض، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، ومحمد الحداد مدير إدارة التعليم الصناعي، وعماد العوضي مسؤول التربية العسكرية، ومديري المدارس الثانوية العسكرية بالمحافظة.

وأشار "سويلم" إلى أن ذلك يأتي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتطوير العملية التعليمية بالمدارس العسكرية بالمحافظة، وبهدف تخريج جيل قادر على تحمل المسئولية، وغرس روح العمل والانضباط.