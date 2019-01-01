ولاية بريمن الألمانية تستعد لتشكيل ائتلاف حكومي من اليساريين والاشتراكين والخضر

أقر كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر منفصلين خلال مؤتمر عام لكل منهما مشروع اتفاق تشكيل ائتلاف حكومي في ولاية بريمن بينهما بالاشتراك مع حزب اليسار.

ووافق كلا الحزبين بأغلبية كبيرة على مشروع الائتلاف الذي يتضمن 140 صفحة.

وقالت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالولاية ساشا كارولين أوليب اليوم السبت: "ائتلاف الاشتراكيين والخضر واليسار يعد فتحا وبداية جديدة".

وأضافت أوليب أن هذا الائتلاف يمكن أن يمثل نموذجا يحتذى للحكومة الألمانية الاتحادية كلها.

ورشح مندوبو الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب رئيس مدينة بريمن المحامي أندرياس بوفينشولته (53 عامًا) بنسبة بلغت 9ر95 % من الأصوات، حيث بلغ عدد المندوبين الذين قالوا "نعم" في التصويت 140 مندوبا، بينما لم يزد عدد من قالوا "لا" عن ثلاثة.