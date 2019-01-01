انطلاق عملية أمنية عراقية جنوبي محافظة ديالي

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة الشرطة العراقية في ديالى العقيد غالب العطية، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية في مناطق وقرى جنوب ناحية بهرز جنوبي المحافظة.

وقال العطية، في بيان بثه موقع "السومرية نيوز" العراقي، اليوم، إن "قوة أمنية مشتركة من قيادة شرطة ديالى وبإشراف قيادة العمليات انطلقت بتفتيش الدور السكنية المتروكة والبساتين والطرق النيسمية".

وأضاف أن "العملية الأمنية تعتمد على الجهد الاستخباري في تنفيذها لملاحقة وتعقب خلايا داعش الإرهابية النائمة وبسط الأمن والاستقرار"، لافتاً إلى أن "العملية مستمرة لحين تحقيق أهدافها المرسومة".

وكانت فرقة الرد السريع أعلنت، أمس الجمعة، العثور على مضافتين (مقرين) لتنظيم "داعش" جنوب ناحية بهرز.