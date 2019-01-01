مظاهرة في باريس للاحتجاج على العنف القاتل ضد المرأة

نظمت اليوم السبت مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجًا على العنف ضد النساء.

ودعت عدة منظمات لهذه المظاهرة.

وكانت أرقام غير رسمية قد أعلنت وأدت إلى استياء كبير خلال الأسابيع الماضية، وتشير هذه الارقام إلى أن بداية العام الجاري شهدت مقتل أكثر من 70 امرأة في فرنسا على يد شركائهم الحاليين أو السابقين.

واتهمت الممثلة الفرنسية موريل روبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم التحرك.

وقالت روبين لمحطة فرانس إنفو: "هنا أطرح السؤال التالي على إيمانويل ماكرون: كم تساوي حياة امرأة؟ إن شيئا لم يتخذ إزاء ذلك. إنه أمر مخز".

وأشادت وزيرة المساواة الفرنسية مارلين شيابا بالمظاهرة وقالت إن شركاء الحياة الذين يمارسون العنف دمروا حياة النساء والأطفال لمدة طويلة بما يكفي.

وتنتقد منظمات حقوق النساء في فرنسا أن ضحايا العنف لا يتم الإشراف عليهن بصورة جيدة من قبل الشرطة، وتطالب بضرورة وجود شخص متخصص في قضايا العنف ضد المرأة في كل مقر من مقرات الشرطة.