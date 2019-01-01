برنامج تليفزيوني كوري عن «قانون الغاب» يثير الجدل في تايلاند

يتعرض منتجو برنامج ترفيهي في كوريا الجنوبية يعرض بعنوان "قانون الغاب"عن فكرة البقاء على قيد الحياة في الغابة، لإمكانية التحقيق معهم من قبل الشرطة في تايلاند.

وتبحث السلطات التايلاندية في احتمال انتهاك القوانين البيئية المحلية من قبل فريق العرض في حلقات تم تصويرها في جزيرة كو مووك بجنوب تايلاند.

وتعتمد فكرة البرنامج، وفقا لصحيفة (كوريا هيرالد) على إرسال مشاهير إلى أماكن نائية حيث يشاركون في أنشطة البقاء على قيد الحياة بما في ذلك صيد وجمع المواد الغذائية.

وأظهرت الحلقة التي أذيعت مؤخرا من البرنامج الممثلة لي يول – يوم وهي تجمع عينات من نوع من الرخويات العملاقة، وفي الحلقة التالية التي لم تتم إذاعتها حتى الآن يقال إن العرض يشمل قيام الممثلين بطهي وتناول المحار.

وأشارت وسائل إعلام تايلاندية إلى أن الرخويات محمية بموجب القانون التايلاندي وأن جمع هذه الأنواع يعاقب عليه بالسجن بما لا يقل عن 4 سنوات أو غرامة حوالي 1300 دولار.

ووفقا للتقارير، طلبت سلطات منتزه هات تشاو ماي الوطني في تايلاند تحقيقاً من الشرطة مع منتجي العرض.