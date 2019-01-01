الجفاف يضرب مناطق بشمال جاكرتا

يعاني سكان منطقة بينجارينجان شمال العاصمة الإندونيسية جاكرتا من آثار موسم الجفاف ونضوب الآبار من المياه.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء أن السكان في منطقتين بشمال جاكرتا سيعانون من نقص الأمطار لمدة قد تصل إلى 60 يوما.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست)، أنه عندما تنفد المياه من أحد الآبار العامة، يتوجه السكان إلى بئر مملوكة ملكية خاصة للحصول على المياه لتلبية احتياجاتهم اليومية من غسل الملابس والأطباق وتنظيف المنازل، مشيرة إلى أن كل ساكن يشتري 120 لترا من المياه النظيفة من مالك البئر مقابل 10 الآف روبية (70 سنتا أمريكيا).