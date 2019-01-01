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عرض الشحنة الرابعة من النفط الخام الثقيل الإيراني في سوق الطاقة

د ب أ
نشر فى : السبت 6 يوليه 2019 - 12:19 م | آخر تحديث : السبت 6 يوليه 2019 - 12:19 م

أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، أنها ستعرض الشحنة الرابعة من الخام الثقيل الإيراني في بورصة الطاقة والأسهم المالية بواقع مليوني برميل.

وقالت الشركة، في بيان صحفي بثته الوكالة الإيرانية للأنباء "إرنا"، إن ذلك سيكون يوم الثلاثاء المقبل وبسعر أولي قدره 57 دولارا و66 سنتا للبرميل.

وحسب الوكالة ، هذا العرض الرابع للنفط الخام الثقيل في الحلبة الدولية لسوق بورصة الطاقة والأسهم المالية، بدء من 30 أبريل الماضي حيث تم تداول 70 الف برميل في العرض الأول من الخام الثقيل الايراني.

ووفقا للوكالة، يتم عرض النفط الخام في بورصة الطاقة الإيرانية تماشيا مع سياسات الاقتصاد المقاوم القائم على تنويع طرق بيع النفط واستخدام قدرات القطاع غير الحكومي لتصدير النفط الخام.

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