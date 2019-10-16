وزير الداخلية النمساوي: تركيا ضالعة في أحداث عنف مظاهرات الأكراد في فيينا

أكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، أنه على قناعة بضلوع تركيا في أعمال الشغب التي حدثت خلال مظاهرات للأكراد في فيينا على مدى الأيام الماضية.

وأشار وزير الداخلية -في تصريحات اليوم الاثنين- إلى أن هذه الأحداث موضع تحقيق من قبل مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب وجهات أمنية أخرى.

ونوه بإقدام عدد من الأتراك على استخدام العنف ضد مظاهرة كردية يسارية؛ حيث اعتدوا على رجال الشرطة ومعداتهم، مشيرا إلى أن النمسا لن تسمح بأن تتحول أراضيها لساحة للصراع وأعمال العنف بين الفصائل التركية.

ولفت الوزير إلى استمرار التنسيق مع وزارة الاندماج من أجل ضمان عدم تكرار تلك الأحداث، موضحا أن وزير الاندماج سوزانا راب تقدمت بخطة جيدة من 5 عناصر بهدف احتواء هذه الصراعات مستقبلا من خلال مراكز رصد وإنذار تدرس الصراعات القادمة مع الجاليات الأجنبية في البلاد وخلفيتها العرقية والدينية، إضافة إلى تدريب الشرطة على مواجهة هذا النوع من الأحداث.