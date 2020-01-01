ارتفاع عدد المصابين بكورونا في باكستان الى 231 ألفا و818 حالة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان إلى 231 ألفا و818 حالة، بعد تسجيل 3344 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب ما أفاد به مركز العمليات والقيادة الوطني الباكستاني المعني بمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف المركز، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أنه تم تسجيل 4762 حالة وفاة بسبب الوباء في البلاد.

وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل 13494 حالة إصابة في العاصمة إسلام آباد، بينما تم تسجيل 94528 حالة في إقليم السند، و81963 حالة في إقليم البنجاب، و28116 حالة في إقليم خيبربختونخوا، و10814 حالة في إقليم بلوشستان، في حين تم تسجيل 1561 حالة في منطقة جلجت بلتستان، و1342 حالة في منطقة آزاد جامو وكشمير.

ونوه المركز بأنه قد تعافى نحو 131649 مريضا عبر البلاد.