الدالاي لاما يكمل عامه الـ85 ويدعو للصلاة من أجله ليعيش أكثر من مئة عام

أكمل الدالاي لاما، الزعيم الروحي للبوذيين التبتيين، اليوم الاثنين عامه الـ85 ، وسط قيام أتباعه بالصلاة من أجله ليعيش حياة طويلة، بالتزامن مع تنظيم فعاليات حول العالم عبر الإنترنت لتأكيد "عام الامتنان" له.

وقال الدالاي لاما في رسالة بالفيديو من منزله في بلدة دارامسالا شمالي الهند إن الاحتفالات ليست ضرورية في ظل جائحة كورونا، إلا أنه قال إن بإمكان أتباعه الصلاة من أجله إذا أرادوا "...ليعيش لمدة 108 أو 110 سنوات أو نحو ذلك".

ومع تقدم الدالاي لاما في العمر، تتزايد المخاوف بشأن خليفته كزعيم للحركة التبتية، وسط مزاعم من جانب بكين بأن لها الحق في اتخاذ القرار بشأن هذا الأمر.

وكان زعماء تبتيون بارزون قالوا في نوفمبر الماضي إنه يتعين على الدالاي لاما إعلان خليفته قريبا.

وتعتبر الصين الدالاي لاما انفصاليا وتتهمه بإثارة الاضطرابات في منطقة التبت، التي لا يُسمح له بالسفر إليها.

وهنأت العديد من الشخصيات البارزة وقادة العالم الدالاي لاما بعيد ميلاده، ومن بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عبر رسائل فيديو.

وفر الدالاي لاما والآلاف من أتباعه إلى الهند عام 1959 بعدما قامت الصين بقمع انتفاضة في مارس من ذلك العام.