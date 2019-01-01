قالت فتحية شعبان، الممرضة التي كانت ترافق الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في العزل، إنها رافقت الراحلة خلال فترة احتجازها بالعناية المركزة، مشيرة إلى أن «الراحلة كانت لا تستطيع خلال هذه الفترة الحديث مع أحد باستثناء ابنتها وحفيدتها وزوج ابنتها».



وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأحد، أن الراحلة كانت دائمة التسبيح والاستغفار طوال فترة تواجدها بمستشفى أبو خليفة للعزل، لافتة إلى أنها كانت لا تريد تشغيل أي شيء على التليفزيون سوى القرآن الكريم.



وأشارت إلى أن الراحلة كانت تتسم بالذوق والأدب مع جميع الناس، وكانت سيدة خلوقة، متابعة: «أنا كنت بحبها قبل ما أشوفها ولما اتعاملت معاها حبيتها أكتر وتعلقت بها جدًا».



وشيعت ظهر الأحد، جنازة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية بالعناية المركزة، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».



وتلقت «الجداوي» العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية منذ أكثر من شهر وأجريت لها ثلاث مسحات أكدت استمرار إيجابية الإصابة بالفيروس، وحصلت على جرعة بلازما دم المتعافين من الفيروس مقسمة على حقنتين.



ونُقلت إلى العناية المركزة في الثاني من يونيو الماضي، بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

