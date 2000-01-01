الرئيس التنفيذي لإيرباص يحث على تنسيق أفضل للاتحاد الأوروبي بشأن استئناف السفر الجوي

دعا جيوم فورى الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص إس إي" الأوروبية لصناعة الطائرات الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق عودة الحركة الجوية الدولية، قائلا إن عملية صنع القرار الفوضوي بشأن حظر الرحلات الجوية من قبل الدول الأعضاء في بداية الوباء كشفت عن نقاط ضعف في طريقة عمل التكتل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فوري قوله في مؤتمر اقتصاديات "إيكس إن سين" في باريس، أمس الأحد، بمشاركة ثلاثمائة من الشخصيات البارزة والخبراء فى مجال الاقتصاد "نحتاج إلى مركز واحد لصنع القرار وليس لدينا هذا المركز.. نرى الضعف الأوروبي في هذا النوع من المواقف.. لم يتم تنسيق قرارات حظر الرحلات الجوية وحالات التوقف وكانت القرارات على الصعيد الوطني".

وتضررت صناعة الطيران بشدة بسبب الأزمة الصحية، بعد أن أدت سياسات الإغلاق الرامية إلى احتواء فيروس كورونا إلى وقف عمل الطائرات على نطاق واسع وتأخير أوامر تسليم الطائرات. وأعلنت شركة إيرباص عن خطط لشطب 15 ألف وظيفة في قسم الطائرات التجارية لديها للتغلب على الأزمة، كما اضطر عملاؤها مثل الخطوط الجوية الفرنسية - كيه إل إم ولوفتهانزا إيه جي الألمانية إلى شطب آلاف الوظائف أيضا.