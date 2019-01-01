ابنة صحفي سويدي إريتري محتجز في إريتريا منذ 18 عاما تؤكد أن والدها على قيد الحياة

أكدت الابنة الكبرى للصحفي السويدي الإريتري داويت إسحاق، الذي يقبع في سجن بإريتريا دون محاكمة منذ 18 عاما، أن والدها لا يزال على قيد الحياة.

وقالت الابنة "بيت لحم إسحاق" اليوم الاثنين :"نعم أبي على قيد الحياة. ربما تتساءلون كيف عرفت؟ هذا هو ما يسمى الدبلوماسية الصامتة. لا أستطيع القول ومن غير المسموح لي أن أقول المزيد."

وقالت في برنامج إذاعي "إنه مزيج من العمل الذي يتعلق بوحدات وزارة الخارجية، وذلك الذي يتعلق بالتعاون مع الدول الأخرى، وخاصة في هذه الحالة العلاقات مع إريتريا، والمنظمات التطوعية، والتواصل مع الأسرة".

وقالت :"إنها تسمى دبلوماسية صامتة لأنه لا يمكنك أو لا يُسمح لك بالتحدث للخارج عما يجري".

وتم اعتقال داويت إسحاق" 55 عاما" في سبتمبر من عام 2001، وسط حملة قمع قامت بها السلطات على الصحف المستقلة. ولم تصدر معلومات ذات قيمة بشأنه منذ ذلك الحين.

وطلب إسحاق اللجوء في السويد عام 1987 وأصبح مواطنا في عام 1992. وبعد حوالي ثماني سنوات عاد إلى إريتريا للعمل في جريدة "سيتيت" الأسبوعية المستقلة حيث تم اعتقاله.