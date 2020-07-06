ولاية كاليفورنيا الأمريكية تسجل أكثر من 11 ألف إصابة يومية بكورونا لأول مرة

أفادت بيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن ولاية كاليفورنيا سجلت، أمس الأحد، فقط 11 ألفا و786 حالة، في أعلى أعداد إصابة يومية شهدتها أي ولاية أمريكية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ تفشيه في البلاد.

وأضافت البيانات -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية- أن تسجل بكل من ولاية كاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا أكثر من 10 آلاف حالة إصابة يوميًا، مشيرة إلى أن بهم أعلى نسب الإصابة على مستوى الولايات الأمريكية كلها.

وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي أعداد الإصابة بفيروس كورونا في كاليفورنيا 264 ألفا و681 حالة، فضلا عن 6.373 حالة وفاة.