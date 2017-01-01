السلطات الأمريكية توافق على مشروع عملاق لتصدير الغاز المسال

وافقت السلطات الأمريكية على تراخيص لتصدير الغاز الطبيعي المسال من خلال مشروع مثير للجدل في ولاية اوريجون الأمريكية، بتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار، وفي حال إقامة المشروع سيكون الأول من نوعه لنقل الغاز الصخري من الساحل الغربي الأمريكي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الطاقة الأمريكي دان بروليت قوله خلال حفل توقيع تراخيص المشروع عبر الإنترنت إن تصدير الغاز الطبيعي المسال من الساحل الغربي سيساعد دول آسيا في "تقليل الاعتماد على الدول التي تستخدم الطاقة كورقة سياسية".



عانى مشروع "جوردان كوف للغاز الطبيعي المسال" الذي تدعمه شركة بيمبينا بايب لاين كورب لخطوط الأنابيب من التأخير بسبب العقبات الإجرائية والمعارضة المحلية للمشروع، ورغم موافقة الحكومة الاتحادية الأمريكية فإن المشروع سيخوض معارك قوية من أجل الحصول على عقود طويلة المدى كافية لتصدير الغاز الطبيعي المسال حتى يمكن بناء محطة التصدير.



وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن هذه المرحلة ستكون شديدة الصعوبة ، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والتي أدت إلى تراجع الطلب العالمي على الطاقة وزيادة المعروض منها في الأسواق.



من ناحيته قال وزير الطاقة الفرنسي "رغم التحديات التنظيمية مؤخرا، فإن هذه الإدارة (إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) مازالت ملتزمة بدعم مشروعات البنية التحتية في مجال الطاقة في مختلف أنحاء البلاد"، في إشارة إلى قرار إلغاء مشروع لخط أنابيب على ساحل المحيط الأطلسي بقيمة 8 مليارات دولار وصدور حكم قضائي بوقف تشغيل خط أنابيب نفط "داكوتا أكسيس" الشهر المقبل.