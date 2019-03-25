عميد تربية عين شمس: خيمة بممرات فردية لقياس درجات حرارة الطلاب قبل دخول الامتحانات

أكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس أن الكلية اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع إدارة الجامعة طوال الشهور السابقة استعدادا لفترة الامتحانات.

وأضاف أنه حرصا على صحة وسلامة طلاب الكلية وتنفيذا لعملية التباعد الاجتماعي تم عمل خيمة مقسمة لعدة ممرات يمر بها الطالب بمفرده لقياس درجة حرارته قبل دخول لجنة الامتحان، كما حرصت إدارة الكلية على عدم تجمع الطلاب قبل وبعد الامتحانات، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بتبادل أدواتهم خلال الامتحان منعا لانتشار العدوى، مع توفير الكمامات للطلاب لارتدائها طوال فترة اداء الامتحان، وتعقيم كافة لجان الامتحانات بجانب توفير زجاجات مياه للطلاب.

وأشار إلى أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات.