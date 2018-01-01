 السودان: وفد رفيع يعد معتصمين في وسط دارفور بتلبية مطالبهم - بوابة الشروق
الإثنين 6 يوليه 2020 5:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

السودان: وفد رفيع يعد معتصمين في وسط دارفور بتلبية مطالبهم

أ ش أ:
نشر في: الإثنين 6 يوليه 2020 - 5:16 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2020 - 5:16 م

توصل وفد حكومي رفيع المستوى في السودان، برئاسة محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة، إلى توافق مع لجنة اعتصام "نيرتتي" في جبل مرة، بوسط دارفور (شرق السودان)، بشأن مطالبهم واستجاب للكثير منها.
وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إنه تم الاتفاق على تكوين قوة مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة لجمع السلاح وحسم الانفلاتات الأمنية وتأمين الموسم الزراعي، كما تم الاتفاق أيضا على تنظيم التعدين الأهلي، والتوافق على إنشاء مفوضية للأراضي في دارفور، وتنفيذ مشروعات تنمية كبرى ضمن خطة تنمية وإعادة إعمار دارفور.
وأعرب التعايشي عن اعتذاره للمعتصمين في نيرتتي لعدم حضور وفد الحكومة الاتحادية، في الوقت المناسب لمخاطبة المعتصمين، لافتا إلى أن الوفد عقد اجتماعات مطولة مع الأعيان ولجنة الأمن في المنطقة بهدف التعرف على المشاكل وإيجاد حلول لها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك