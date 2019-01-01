البرلمان يوافق على استقالة النائبة رشا إسماعيل

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، على قبول استقالة النائبة رشا إسماعيل، من عضوية مجلس النواب، بعد صدور قرار رئيس التعليم العالي لندبها بالعمل ملحقا ثقافيا مدير لمعهد الدراسات لإسلامية بمدريد في إسبانيا.

وقال رئيس المجلس علي عبد العال إنه أحال طلب النائبة الاستقالة لهيئة مكتب المجلس، الذي ناقشها وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تمت الموافقة على الطلب.

وفي طلب الاستقالة عبرت النائبة عن امتنانها للدور الذي يقوم به المجلس من دور في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن المجلس حقق نجاحات كبيرة وهو يشارف على انتهاء الفصل التشريعي.